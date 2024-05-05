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Munzur Vadisi Milli Parkı kelebeklerle renklendi

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2024
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Munzur Vadisi Milli Parkı kelebeklerle renklendi

Tunceli'de ilkbaharın gelişiyle yeşillenen Munzur Vadisi Milli Parkı, rengarenk kelebeklere ev sahipliği yapıyor. Milli parktaki bitkiler arasında uçuşan kelebekler, kanatlarındaki desen ve renklerle dikkati çekiyor.

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