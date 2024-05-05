05 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kırklareli'nde 9 bin 600 litre karışımlı yakıt ele geçirildi

Kırklareli'nde 9 bin 600 litre karışımlı yakıt ele geçirildi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 05.05.2024
ABONE OL
Kırklareli’nde 9 bin 600 litre karışımlı yakıt ele geçirildi

Son dakika haberine göre Kırklareli'nde bir tankerde 9 bin 600 litre karışımlı yakıt ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA