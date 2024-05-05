Bingöl’de feci kaza! Yola çıkan ata otomobil çarptı | Ölü ve yaralılar var

Koçin'in cansız bedeni kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürülürken, yapılan incelemede otomobilin çarptığı atın da öldüğü belirlendi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.