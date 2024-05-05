05 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de 380 bin makaron ele geçirildi

Mersin'de 380 bin makaron ele geçirildi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 05.05.2024
ABONE OL
Mersin’de 380 bin makaron ele geçirildi

Mersin'de kaçak 380 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA