05 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da dolu tarım alanlarına zarar verdi

Antalya'da dolu tarım alanlarına zarar verdi

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2024
ABONE OL
Antalya’da dolu tarım alanlarına zarar verdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan dolu, tarım alanlarında hasara yol açtı. Araçların mahsur kaldığı bölgede, vatandaşlar traktör ve iş makineleri yardımıyla yol açma çalışması gerçekleştirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA