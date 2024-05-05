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Kocaeli'de korkutan yangın! 15 otobüs alev alev...

Giriş Tarihi: 05.05.2024 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
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Kocaeli’de korkutan yangın! 15 otobüs alev alev...

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D-100 Karayolu üzerinde bulunan oto servisinde sebebi henüz belirlenemeyen neden çıkan yangında oto servisinin park alanında bulunan servis otobüsleri alev alev yandı.

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