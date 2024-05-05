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Samsun’da "Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği"nde horoz dövüştüren 29 kişi yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 05.05.2024
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Samsun’da Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneğinde horoz dövüştüren 29 kişi yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneğine ait barınakta horoz dövüştürüp bahis oynadıkları tespit edilen 29 kişi yakalandı.

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