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Uşak'ta feci kaza! Pikap takla attı: İki kişi yaralandı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2024
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Uşak’ta feci kaza! Pikap takla attı: İki kişi yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde pikabın takla atması sonucu biri orman muhafaza memuru iki kişi yaralandı.

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