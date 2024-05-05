Afyonkarahisar’da feci kaza! Hemzemin geçitten geçmeye çalışan kamyonete tren çarptı! 1 ağır yaralı





Kazada trenin çarptığı kamyonet bir süre sürüklenerek hurdaya dönerken, olayda sürücü yaralandı. Yaralı sürücü çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken, durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.