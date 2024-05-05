Kariye Camii 79 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor
Fatih'te bulunan ve İstanbul'un fethinin ardından camiye çevrilen önemli eserlerden olan Kariye Camii, 79 yıl aradan sonra 6 Mayıs Pazartesi yapılacak törenle yeniden ibadete açılacak.
Ayasofya Camii'nden sonra, Fatih'te bulunan ve fetihten sonra camiye çevrilen önemli eserlerden biri olan Kariye Camii de 79 yıl sonra törenle ibadete açılacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü, kiliseden camiye, camiden müzeye, müzeden 2020'de tekrar camiye çevrilen Kariye Camii'nin 4 yıl süren restorasyonunun ardından ibadete açılış tarihini 6 Mayıs Pazartesi olarak açıkladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'dan telekonferans ile katılarak açılışı gerçekleştirilecek. 6. yüzyılda inşa edilen Kariye Kilisesi, İstanbul'un fethinin ardından 1511'de Sultan II. Bayezid'in sadrazamlarından Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrildi ve o tarihten itibaren "Atik Ali Paşa Camii", "Kariye Camii" isimleriyle hizmet verdi.
Bakanlar Kurulu'nun 2 Ağustos 1945'te aldığı kararla 79 yıl önce müzeye çevrilen Kariye Camii, 2020'de Başkan Erdoğan'ın kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildi.
Osmanlı döneminde kullanılan mihrabı elden geçirilen Kariye Camii, dış mekandaki restorasyonun tamamlanmasıyla ibadete hazır hale geldi. Restorasyon işlemleri devam ederken müze olarak ziyarete açık tutuldu. Öte yandan İstanbul'da Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce restorasyonu tamamlanan 33 eserin de açılışı aynı törende Başkan Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.
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