Kariye Camii 79 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor

Ayasofya Camii'nden sonra, Fatih'te bulunan ve fetihten sonra camiye çevrilen önemli eserlerden biri olan Kariye Camii de 79 yıl sonra törenle ibadete açılacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü, kiliseden camiye, camiden müzeye, müzeden 2020'de tekrar camiye çevrilen Kariye Camii'nin 4 yıl süren restorasyonunun ardından ibadete açılış tarihini 6 Mayıs Pazartesi olarak açıkladı.