05 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Edirne'de 23 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 23 düzensiz göçmen yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 05.05.2024
ABONE OL
Edirne’de 23 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 23 yabancı uyruklu yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA