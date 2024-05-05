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Kaçan araçta 19 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2024
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Kaçan araçta 19 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Batman'da polisin “Dur” ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçtığı tarlada kaza yaparak durabildi. Otomobil ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 19 bin adet uyuşturucu hap ekstasy ile 1 kilo 32 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

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