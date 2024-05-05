Aksaray’da şiddetli yağmur! Sağanak gece etkisi artırdı

Bir süre devam eden yağış, gece etkisini artırarak sağanağa dönüştü.

İlçe ve beldelerde de etkili olan yağış trafikte olumsuzlukları beraberinde getirirken, İl Afet Acil Durum (AFAD) ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri teyakkuzda bekliyor.