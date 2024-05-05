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Aksaray’da şiddetli yağmur! Sağanak gece etkisi artırdı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 05.05.2024 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
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Aksaray’da şiddetli yağmur! Sağanak gece etkisi artırdı

Aksaray’da akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece etkisini artırarak sağanağa dönüştü. Şehir genelinde sağanak yağış nedeniyle trafikte de olumsuzluklar yaşandı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından Aksaray'da beklenen yağış akşam saatlerinde başladı.

Bir süre devam eden yağış, gece etkisini artırarak sağanağa dönüştü.

İlçe ve beldelerde de etkili olan yağış trafikte olumsuzlukları beraberinde getirirken, İl Afet Acil Durum (AFAD) ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri teyakkuzda bekliyor.

Şehir genelinde yağış devam ederken, yağışla birlikte hava sıcaklığı da 10 dereceye kadar düştü.

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