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Silahlı saldırıda ağır yaralanan baba öldü

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2024
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Silahlı saldırıda ağır yaralanan baba öldü

Esenler'de dün gece saatlerinde sokakta yürüyen baba ve oğluna silahlı saldırı düzenlendi. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden baba Nazım Kadir Cansız (41) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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