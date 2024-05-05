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Kaldırımda yürüyen gence bıçaklı saldırı

Giriş Tarihi: 05.05.2024
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Kaldırımda yürüyen gence bıçaklı saldırı

Sultangazi'de kaldırımda yürüyen bir kişi, etrafını saran 4 kişi tarafından bilinmeyen nedenle darp edilerek kalçasından bıçaklandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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