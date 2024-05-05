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3 yaşındaki çocuk balkondan düştü! Hastaneye kaldırıldı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 05.05.2024
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3 yaşındaki çocuk balkondan düştü! Hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, oturdukları apartmanın 3’üncü katındaki balkondan toprak zemine düşen A.B. (3), yaralandı. Ayağında kırıklar olduğu belirlenen erkek çocuk, hastanede tedaviye alındı.

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