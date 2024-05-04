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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
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Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Zonguldak’ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı. Operasyon anı ise saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

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