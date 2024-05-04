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Malatya'da el frenini çekmeyi unuttu, esnafın dikkati kazayı önledi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024
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Malatya’da el frenini çekmeyi unuttu, esnafın dikkati kazayı önledi

Malatya’da bir vatandaş arabasını park ettikten sonra el frenini çekmeyi unutunca durumun farkına varan bir esnaf hareket eden aracı son anda durdurarak kazayı önledi.

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