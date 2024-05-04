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Antalya'da motosiklet yayalara çarptı: 3 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
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Antalya’da motosiklet yayalara çarptı: 3 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçmekte olan 2 yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına ise saniye saniye yansıdı.

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