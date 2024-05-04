04 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Zigana Tüneli 1 yaşında

Zigana Tüneli 1 yaşında

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024
ABONE OL
Zigana Tüneli 1 yaşında

Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt ve Erzurum'a bağlayan yeni Zigana Tüneli'nin açılışının üstünde bir yıl geçti. Avrupa'nın en uzun çift tüplü kara yolu tünelini bir yılda 1 milyon 770 bin araç kullandı. Yeni tünel ile Doğu Karadeniz'de ulaşım çok daha güvenli hale geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA