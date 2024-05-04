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Meşhur Adana kebabı nasıl hazırlanıyor?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024
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Meşhur Adana kebabı nasıl hazırlanıyor?

Şimdi sırada ünü tüm dünyaya yayılan Adana kebabının hikayesi var. A Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur ve Mehmet Anıl Emili, Adana mutfağına girdi ve bu lezzetin yanıtını aradı.

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