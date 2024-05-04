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Taksi durağında dehşet anları kamerada Oğlu taksi durağında darp edilen anneden yardım çağrısı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
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Taksi durağında dehşet anları kamerada Oğlu taksi durağında darp edilen anneden yardım çağrısı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde evinin geçimini sağlamak için taksi şoförlüğü yapan oğlunun durakta darp edildiğini öğrenen anne şikayetçi oldu. Darp anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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