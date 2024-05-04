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Yumruk ve kafa attığı kadını gasp eden şahıs kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024
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Yumruk ve kafa attığı kadını gasp eden şahıs kamerada

Fatih'te bir kadın yolda yürüdüğü esnada bir şahıs tarafından saldırıya uğrayarak gasp edildi. Şahıs, yumruk ve kafa attığı kadının çantasını çalarak kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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