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İçişleri Bakanlığında tasarruf dönemi

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024
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İçişleri Bakanlığında tasarruf dönemi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kamudaki tasarruf tedbirleri kapsamında Bakan Ali Yerlikaya'nın araçları da dahil olmak üzere bakan yardımcılarının koruma araç ve koruma polis sayısının azaltıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığında, Bakan Ali Yerlikaya'nın araçları da dahil bakan yardımcılarının koruma araç ve koruma polis sayıları tasarruf tedbirleri kapsamında azaltıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tasarruf tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla; Sayın Bakanımızın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır" denildi.

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