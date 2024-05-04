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Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi"nin ilk iki etabının kuraları çekildi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 04.05.2024
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Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesinin ilk iki etabının kuraları çekildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle İstanbul'da hayata geçirilen "Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi"nin ilk iki etabının kuraları çekildi, 2 bin 894 asil ile aynı sayıda yedek alıcı belirlendi. Buna göre, engelli vatandaşlara, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere yüzde 20 kontenjan hakkı tanınan projenin ilk iki etabında 43 adet 1+1, 1851 adet 2+1 ve 1000 adet 3+1 daire yer alıyor.

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