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Adana'da şiddetli yağış sele neden oldu

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024
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Adana’da şiddetli yağış sele neden oldu

Adana’nın Kozan ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışın neden olduğu selde tarım arazileri zarar gördü. Sel sularının kayaları yerinden söktüğünü anlatan Enver Akçalı, “Bir anda başlayan yağış sonrası büyük bir afet oldu. İlk kez böyle bir olaya şahit olduk. Benim bahçemdeki hurma ağaçlarını sel götürdü. 15 top telim sel suları ile birlikte gitti. Büyük bir afetti, herkese geçmiş olsun” diye konuştu.

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