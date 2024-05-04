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Antalya'da 8 milyon 860 bin makaron ele geçirildi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 04.05.2024
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Antalya’da 8 milyon 860 bin makaron ele geçirildi

Antalya'nın Aksu ilçesinde durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 8 milyon 860 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

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