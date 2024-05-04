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Uyuşturucu tacirlerinden hayretler içinde bırakan yöntem

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
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Uyuşturucu tacirlerinden hayretler içinde bırakan yöntem

Balıkesir'de uyuşturucu tacirlerine yapılan operasyonda bir kadın polis memurunun dikkatini çeken Mickey Mouse çantası şüphelileri ele verdi. Kadın çantasının üzerindeki Mickey Mouse adlı karakteri zula gibi kullanan şüphelilerden eroin, metamfetamin ve uyuşturucu haplar çıktı.

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