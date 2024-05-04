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Köye inen kurdun köstebek avı kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024
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Köye inen kurdun köstebek avı kamerada

Bitlis'in Tatvan ilçesinde köye inen bir kurt, girdiği iş yerinin bahçesindeki köstebeği avladı. Şans eseri olayın mesai saatleri dışında yaşanması muhtemel bir faciayı da önlemiş oldu.

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