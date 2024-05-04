04 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kağıthane'de bir kişi araç içinde kafasından silahla vurulmuş halde bulundu

Kağıthane'de bir kişi araç içinde kafasından silahla vurulmuş halde bulundu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024
ABONE OL
Kağıthane’de bir kişi araç içinde kafasından silahla vurulmuş halde bulundu

Kağıthane'de bir kişi, park halindeki otomobilin içerisinde kafasından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA