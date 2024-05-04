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Pençe Kilit bölgesinden acı haber! Bir asker şehit oldu

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024
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Pençe Kilit bölgesinden acı haber! Bir asker şehit oldu

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, yıldırım düşmesi sonucu hastaneye kaldırılan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen'in şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Pençe operasyonu bölgesinde, 3 Mayıs 2024 tarihinde, yıldırım düşmesi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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