Pendik'te zincirleme kaza! Devrilen kamyonet faciaya neden oldu: 2'si ağır 4 yaralı
İstanbul Pendik'te bir otomobilin arkadan çarptığı meyve ve sebze yüklü kamyonet devrildi. Devrilen kamyonete arkadan gelen bir başka araç daha çarptı. Yaşanan kazalarda 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.
Pendik'te, otomobilin arkadan çarptığı meyve ve sebze yüklü kamyonet devrildi. Devrilen kamyonete arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 04.30 sıralarında D-100 Karayolu Bahçelievler Mahallesi, Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Emirhan Aydın yönetimindeki 34 EOS 424 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Mehmet Hanifi Kaya kontrolündeki 34 DT 5172 plakalı meyve ve sebze yüklü kamyonete çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan kamyonet otoyola devrilirken, otomobil ise yaklaşık 100 metre ileride yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Bu sırada, arkadan gelen Kaan Koçak'ın kullandığı 34 KL 2114 plakalı otomobil ise devrilen kamyonete çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada, 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kaza sonrası D-100 Karayolu, Ankara istikameti bir süre trafiğe kapanırken, araçlar yan yola yönlendirildi. Kaza anında devrilen kamyonetten dökülen meyve ve sebzeler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yoldan temizlendi. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normal seyrine dönerken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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