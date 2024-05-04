Pendik’te zincirleme kaza! Devrilen kamyonet faciaya neden oldu: 2’si ağır 4 yaralı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.