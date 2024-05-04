Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayınladı | O illerde yaşayanlar dikkat! 18 kent için sarı kodlu alarm
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ayrıca meteoroloji sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda da uyardı. Peki; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya, Erzurum, Adana ve Şanlıurfa'da hava nasıl olacak? Sarı kodla uyarılan 18 il hangileri? İşte yeni hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu raporunu yayımladı.
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Batı Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Ardahan, Kars, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Siirt ve Batman ile Konya'nın kuzey ve doğu, Erzurum'un kuzey ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Batı Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Ardahan, Kars, Muş, Şırnak, Hakkâri, Siirt ve Batman ile Konya'nın kuzey ve doğu, Erzurum'un kuzey ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
5 MAYIS PAZAR
6 MAYIS PAZARTESİ
7 MAYIS SALI
8 MAYIS ÇARŞAMBA
9 MAYIS PERŞEMBE
İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TAHMİNİ...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, sabah saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
UŞAK 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 16°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 17°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas ile Konya'nın kuzey ve doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve doğu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
YOZGAT 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 12°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 12°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 10°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 14°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeybatısı ile Ardahan, Kars, Muş, Bitlis, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KARS 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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