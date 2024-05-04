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Konya’da yürekler ağza geldi! Duşa kabinin camı patladı: 2 kardeş ölümden döndü

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024
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Konya’da yürekler ağza geldi! Duşa kabinin camı patladı: 2 kardeş ölümden döndü

Konya’nın Beyşehir ilçesinde banyodaki duşa kabin camının patlaması sonucu 2 kardeş yaralandı. İki erkek kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Korku dolu olay, akşam saatlerinde Beyşehir ilçe merkezinde yaşandı.



Babası tarafından berberde tıraş olduktan sonra evlerine götürülerek banyo yaptırılmak istenilen 11 ve 8 yaşlarındaki iki kardeş, iddiaya göre banyodaki duşa kabinin camlarının patlayarak parçalarının etrafa savrulması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki erkek kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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