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Mersin'de kuvvetli rüzgar! Yolcu teknesi karaya oturdu

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024
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Mersin’de kuvvetli rüzgar! Yolcu teknesi karaya oturdu

Mersin'in Erdemli ilçesinde kuvvetli rüzgar sebebiyle sürüklenen boş yolcu teknesi karaya oturdu.

Yolcu teknesini iskeleye bağlayan halatlar, şiddetli rüzgarın etkisiyle koptu.

Denizde sürüklenen boş tekne karaya oturdu.

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