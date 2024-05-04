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Bursa Uludağ'da Mayıs ayında kar sürprizi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024
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Bursa Uludağ’da Mayıs ayında kar sürprizi

Bursa'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi, Uludağ'da da etkili oldu. Uludağ’da Mayıs ayında kar yağışı etkili olurken, hava sıcaklığı 4 ile 8 derece arasında ölçüldü.

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