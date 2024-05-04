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Kütahya’da 'pes' dedirten anlar! Otobüs yolcusunun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 04.05.2024
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Kütahya’da ’pes’ dedirten anlar! Otobüs yolcusunun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da durdurulan yolcu otobüsünde seyahat eden ve üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.

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