05 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Fethiye'de rahatsızlanan kişi için ambulans uçak Ankara'dan havalandı!

Fethiye'de rahatsızlanan kişi için ambulans uçak Ankara'dan havalandı!

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024
ABONE OL
Fethiye’de rahatsızlanan kişi için ambulans uçak Ankara’dan havalandı!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde rahatsızlanan kişi, ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi. Ambulansla Dalaman Havalimanına getirilen hasta, buradan ambulans uçakla Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesine götürüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA