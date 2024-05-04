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Kocaeli'de ilginç görüntü: Karayolunda çırılçıplak dolaştı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 04.05.2024 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
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Kocaeli’de ilginç görüntü: Karayolunda çırılçıplak dolaştı

Kocaeli D130 kara yolunda bir şahıs, üstünü çıkararak çırılçıplak dolaştı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Başiskele ilçesi D130 Karayolu'nda bir şahıs üstünü çıkararak çırılçıplak yürüdü.

O anları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemeyerek cep telefonlarına sarıldı.

Farklı noktalarda görüntülenen şahıs, vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şahsın çırılçıplak D130 Karayılu'nda yürüdüğü anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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