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Esenler'de cadde ortasında tekme tokat kavga: 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024
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Esenler’de cadde ortasında tekme tokat kavga: 1 yaralı

Esenler'de bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönerken birbirlerine tekme tokat saldıran gruptan 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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