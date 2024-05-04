04 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Rize'de gelin arabası dereye yuvarlandı! 5 kişi yaralandı

Rize'de gelin arabası dereye yuvarlandı! 5 kişi yaralandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 04.05.2024
ABONE OL
Rize’de gelin arabası dereye yuvarlandı! 5 kişi yaralandı

Rize'de gelin arabasının dereye yuvarlanması sonucu aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA