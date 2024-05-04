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Kocaeli'de feci kaza! Tırdan düşen hurda demirlerin altında kalan kişi hayatını kaybetti

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024
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Kocaeli’de feci kaza! Tırdan düşen hurda demirlerin altında kalan kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yük indirme sırasında tırdan düşen hurda demirlerin altında kalan kişi, hayatını kaybetti.

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