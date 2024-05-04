04 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kızkalesi'nde tekne karaya oturdu

Kızkalesi'nde tekne karaya oturdu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
ABONE OL
Kızkalesi’nde tekne karaya oturdu

Meteorolojinin uyardığı fırtına Doğu Akdeniz'de etkili olurken, Mersin sahillerinde bazı bölgelerde dalgalar 2-3 metreye kadar çıktı, Kızkalesi'nde ise bir gezi teknesi karaya oturdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA