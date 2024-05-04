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Bir anda bastıran dolu etrafı beyaza bürüdü

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
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Bir anda bastıran dolu etrafı beyaza bürüdü

Çorum'un Osmancık ilçesinde öğle saatlerinde bir anda bastıran dolu yağışı yeşil alanları beyaza bürüdü.

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