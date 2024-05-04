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Bakan Vedat Işıkhan duyurdu! 81 ilaç daha geri ödeme listesinde

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
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Bakan Vedat Işıkhan duyurdu! 81 ilaç daha geri ödeme listesinde

Son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 79'u yerli üretim olmak üzere 81 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı. İlaçlar arasında kanser ve diyabet gibi hastalıkların tedavisinde kullanılanlar da var.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 79'u yerli üretim olmak üzere 81 ilacın daha Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesine alındığını bildirdi.



Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde yapılan düzenleme ile 79'u yerli üretim olmak üzere 81 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadelerini kullandı.

SGK'nin konuyla ilgili duyurusunda ise bu ilaçlardan birinin kanser, 6'sının diyabet, 11'inin antibiyotik, 4'ünün epilepsi-migren, 2'sinin MS, 1'inin obezite, 2'sinin pulmoner hipertansiyon, 7'sinin alerji ilacı olduğu belirtildi. Düzenlemenin 5 iş günü sonra yürürlüğe gireceği bildirildi.

İşte SGK'dan yapılan o açıklama
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği'nin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine istinaden Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu çalışmaları sonucu alınan kararlara yönelik "Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi" nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler yayım tarihinden 5 iş günü sonra yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

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