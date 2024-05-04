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Karabük'te ahşap ev alevlere teslim oldu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
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Karabük’te ahşap ev alevlere teslim oldu

Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev alevlere teslim olarak küle döndü. Eflani Orman İşletme ekiplerinin hızlı müdahalesi ile alevler diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

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