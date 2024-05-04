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Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024
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Bolu’nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Yağışın ardından bölge beyaz örtüyle kaplandı.

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