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Erzincan'da cenazeye giden 3 kadının içerisinde bulunduğu otomobil şarampole uçtu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
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Erzincan’da cenazeye giden 3 kadının içerisinde bulunduğu otomobil şarampole uçtu

Erzincan’ın İliç ilçesinde cenazeye giden 3 kadının içerisinde bulunduğu Ford marka otomobil şarampole uçtu. Kazada 3 kadın ağır yaralandı.

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