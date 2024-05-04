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İstanbul'un 7 ilçesinde "Daltonlar" suç örgütüne operasyon

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
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İstanbul’un 7 ilçesinde Daltonlar suç örgütüne operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un 7 ilçesinde "Daltonlar" suç örgütüne yönelik olarak düzenlenen "Mahzen-37" operasyonu kapsamında 37 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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