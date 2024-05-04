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İstanbul'da korkunç kaza! Tırın altına girdi: 1 ölü, 2 yaralı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024
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İstanbul’da korkunç kaza! Tırın altına girdi: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul Büyükçekmece'de gece saatlerinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir araç tıra arkadan çarptı. Feci kazada araç hurdaya dönerken; 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

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